A Lodi ripartono mercati non alimentari

(ANSA) - LODI, 26 MAG - E' ripartito sabato 23 maggio, in piazza della Vittoria e in piazza Mercato a Lodi, il mercato non alimentare. Funzionerà per quattro giorni alla settimana: martedì, giovedì, sabato e domenica. La nuova disposizione, finalizzata a garantire il distanziamento e il rispetto delle misure di sicurezza e igienico-sanitarie, sarà mantenuta in via sperimentale fino al 31 maggio. I banchi previsti sono 50 nella piazza centrale (di cui 37 non alimentari e 13 alimentari) e altri 24 non alimentari in piazza Mercato.

In settimana tornano in attività anche i banchi non alimentari di viale Piemonte e di piazza Omegna. Il perimetro delle aree sarà delimitato da transenne in modo da creare un unico varco di accesso.

"Tornano finalmente nelle nostre piazze i banchi storici che per tre mesi hanno dovuto interrompere la propria attività, subendo una pesante penalizzazione" hanno dichiarato il sindaco Sara Casanova e l'assessore alle Attività produttive Lorenzo Maggi, che hanno poi ringraziato "la Polizia locale e i volontari della Protezione civile che con l'assistenza ai clienti e agli operatori commerciali offrono un prezioso servizio". (ANSA).