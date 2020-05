Guasto a rete, in tilt pc Procura Milano

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Per un guasto informatico a una centralina del palazzo di Giustizia di Milano, da ieri sera è in corso un blackout informatico in vari uffici che si trovano sul lato che si affaccia su via Manara e in particolare in quasi tutti quelli della Procura. Da quanto si è saputo in gran parte delle stanze del quarto piano i computer sono in tilt e l'attività dei pm, che si svolge principalmente attraverso il web, è bloccata. I tecnici stanno lavorando per ripristinare la rete ma si parla di "un problema serio". (ANSA).