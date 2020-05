Sala, vera trasformazione ambientale

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - "Io vorrei dichiarare senza mezzi termini che credo che il principale cambiamento che dovremo vivere a Milano sarà quello relativo all'ambiente. Dobbiamo credere in una vera trasformazione ambientale". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video sulle sue pagine social che oggi ha dedicato ai temi dell'ambiente. "Questa riapertura della città", dopo l'emergenza Covid, "porta naturalmente a pensare al dopo e c'è un dopo di breve termine, cioè quello che succederà nelle prossime settimane, mesi e dove dovremo aver cura di chi è in difficoltà - ha aggiunto -. Ma non può non esserci una riflessione sul futuro, cioè che Milano vogliamo nel futuro, una visione di lungo termine". Secondo Sala la trasformazione ambientale la chiedono "i nostri figli, i giovani e loro sono coloro che pagheranno maggiormente il prezzo di questa crisi, per il debito che lasceremo loro".

"I finanziamenti, dell'Europa, del governo, pubblici e privati andranno lì, sull'ambiente, sui sistemi di mobilità, poi se volete riduciamo tutto al tema delle piste ciclabili ma è molto di più - ha detto -. Si parla di efficientamento energetico, sul fatto di muoversi di meno e utilizzare lo smart working, è il momento". Inoltre le grandi città del mondo "vanno lì" e Sala ha fatto degli esempi di progetti che sono stati messi in campo dalle amministrazioni. (ANSA).