'Quanto ti vorrei' di Daniela Galliano

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - La fecondazione assistita vista da una donna, spiegata da un ginecologo esperto in medicina della riproduzione e raccontata da una mamma che ne ha usufruito. Tre punti di vista racchiusi in un'unica persona: Daniela Galliano, che nel libro 'Quanto ti vorrei' (Piemme, 160 pagg., 16,90 euro, anche in formato eBook) ha racchiuso la sua esperienza personale e quella delle sue pazienti per fornire un vademecum semplice e alla portata di tutti per chi tanto desidera avere un figlio, ma si trova a dover scalare il muro dell'infertilità.

Problema doloroso che oggi coinvolge una coppia su cinque ed è un fenomeno in costante crescita, tanto da essere stata definita una malattia sociale dall' Organizzazione Mondiale della Sanità. Così l'unica soluzione possibile resta la procreazione medicalmente assistita (Pma), sulla quale, però, sono ancora tanti i dubbi e le paure. Ai quali Daniela Galliano, autrice di numerosi testi scientifici e studi internazionali, ha voluto dare risposte, partendo da casi concreti. (ANSA).