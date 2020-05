Salvini, test a pagamento? paghi Governo

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - "I test a pagamento sono ovunque non solo in Lombardia, alcuni esami sono gratuiti come è giusto e la cura del plasma che parte dalla Lombardia è un esempio" ma "è chiaro che se si fanno 10-15-20mila tamponi al giorno o ci dà soldi il governo, ed è quello che abbiamo chiesto, oppure le regioni e i comuni stanno esaurendo i quattrini". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in collegamento a Italia 7 Gold.