Silvia Romano: sentita da pm, serena malgrado minacce

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Ha detto di "essere serena" malgrado le minacce Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya il 20 novembre 2018 e liberata sabato scorso in Somalia, e che nel pomeriggio, come ha appreso l'Ansa, è stata sentita dal responsabile dell'antiterrorismo di Milano Alberto Nobili che coordina l'indagine affidata al Ros. Indagine che al momento vede la raccolta e il vaglio di tutti i messaggi minatori, non solo i post sui social ma anche alcune lettere. Inquirenti e investigatori hanno sentito anche la madre. (ANSA).