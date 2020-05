Sala, vigilerò se avviene crescita casi

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Milano si avvicina alla prima parziale riapertura dopo il lockdown a partire da lunedì. "Vi posso solo garantire che la mia vigilanza sarà attenta, continuerò a chiamare i medici degli ospedali, dei pronto soccorso, i nostri medici di famiglia e analizzerò con estrema attenzione i pochi ma speriamo significativi numeri che abbiamo a disposizione", ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala, parlando ai cittadini nel consueto video sulle sue pagine social.

Questa "prima parziale riapertura, necessaria, è sostanziata da un giudizio della sanità che ci dice che ad oggi la situazione è sufficientemente sotto controllo. Ciò nondimeno molti di voi mi esprimono preoccupazione e mi chiedono cosa succederà - ha aggiunto -. Non lo so cosa succederà, onestamente, lo vedremo e molto dipenderà anche dai nostri comportamenti ma quello che so è che cercherò di misurare con attenzione una eventuale ripresa della crescita dei contagi".

(ANSA).