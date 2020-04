Coronavirus: solo 22 nuovi contagi a Bergamo

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Sono 216 i nuovi contagi a Milano, arrivati così a 19.337, di cui 8.158 (56 più di ieri) a Milano città. Ieri i nuovi positivi erano 284, di cui 86 in città.

Calano quindi i casi nel capoluogo di regione, così come nelle province: 22 i nuovi contagi a Bergamo, rispetto ai 95 di ieri, e 55 a Brescia, rispetto ai 115 di ieri. Numeri in calo, ma sono diminuiti anche i tamponi: 11.048 rispetto ai 14.472 del giorno precedente.

A Cremona 14 nuovi casi per un totale di 6.037, a Como 37 per un totale di 3.244. A Lodi 7, per un totale di 2.966. A Pavia 69 nuovi positivi, a Varese 48, a Sondrio 37. (ANSA).