Raggiunge padre morente, multa annullata

(ANSA) - PAVIA, 20 APR - E' stata annullata la sanzione che ieri i carabinieri di Santa Giuletta (Pavia), in Oltrepò Pavese, avevano inflitto a un uomo di Pietra Ligure (Savona) che si stava recando in auto in provincia di Pavia per assistere il padre morente. I militari hanno verificato che il viaggio in auto era stato veramente effettuato con questa finalità.

Ieri l'uomo, durante il controllo, aveva dichiarato di essere beneficiario della legge 104 per assistere il padre terminale. I carabinieri a quel punto gli avevano chiesto la documentazione, ma l'automobilista ligure non era stato in grado di fornirla. A quel punto era scattata la sanzione per il mancato rispetto delle regole previste per evitare la diffusione del Coronavirus.

La sanzione non era però stata notificata, in attesa del controllo che i militari hanno effettuato oggi a Belgioioso (Pavia), presso l'abitazione del padre. E qui i militari hanno avuto conferma dall'altro figlio che suo fratello stava effettivamente arrivando da Pietra Ligure (Savona) per dargli il cambio nell'assistenza al genitore. La sanzione è stata annullata. (ANSA)