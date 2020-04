Gdf arresta 60enne fuggito a blocco

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Un sessantenne che viaggiava in auto con a bordo 1,3 kg di hashish e cocaina ha cercato di scappare quando gli è stato intimato l'alt durante un controllo della Gdf a Cassinetta di Lugagnano (Milano). E' stato bloccato e messo agli arresti domiciliari. Processato per direttissima dal Tribunale di Pavia, è stato condannato a 2 anni e 9 mesi di reclusione.

L'uomo, come spiega il Comando provinciale della Gdf, ad uno dei posti di blocco predisposti per i controlli sulle limitazioni per il Coronavirus, "ha accelerato cercando in modo spericolato di darsi alla fuga e di disfarsi, gettandoli dal finestrino, di tre involucri (contenenti due panetti di hashish per un totale di circa un chilo e quasi tre etti di cocaina), che però sono stati subito recuperati dai militari".

L'auto è stato raggiunta dai finanziari e il sessantenne è stato immediatamente "bloccato e arrestato, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per individuare" una seconda persona che era in auto e che è fuggita a piedi nelle campagne. (ANSA)