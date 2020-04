Coronavirus: ora le 'recensioni dal balcone' dei film in tv

(ANSA) - MILANO, 04 APR - In tempo di Coronavirus, quando non si può uscire di casa, al critico cinematografico per raccontare i film resta solo il balcone: è nata così l'idea di un nuovo programma che viene trasmesso sulle 34 emittenti del circuito Corallo Sat distribuite in tutta Italia.

'Recensioni dal balcone' è una pillola quotidiana in cui i critici della Rivista del Cinematografo e Cinematografo.it introducono e commentano uno dei film trasmessi in Tv sui canali in chiaro il giorno stesso. Si tratta di "consigli di visione nella forma di video-selfie registrati sul balcone di casa, come segno di apertura al mondo, oltre i nostri confini domestici" spiegano dalla Fondazione Ente dello Spettacolo che ha ideato il format, così come 'Lo spettacolo della fede. L'arte racconta il mistero'.

La trasmissione, in onda da domani alla domenica di Pasqua, è una rubrica di meditazioni artistiche e poetiche curate dal professor Maurizio Giovagnoni e interpretate dall'attore Matteo Bonanni. Un'analisi di sei capolavori - come Ecce Homo e la Deposizione di Caravaggio e Compianto di Cristo di Giotto - per riflettere sul valore del dolore di Cristo e della salvezza per tutti che deriva da quella prova.

In questi giorni difficili "Fondazione Ente dello Spettacolo - sottolinea il presidente monsignor Davide Milani - opera non solo per fornire svago e intrattenimento ma per offrire delle occasioni per riflettere, leggere questo tempo, condividere il dolore del mondo, testimoniare speranza". (ANSA).