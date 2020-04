Coronavirus: Lukaku, stop a calcio solo dopo positività Juve

(ANSA) - MILANO, 02 APR - ''La salute viene prima di ogni cosa. Perché dobbiamo giocare se nel mondo c'è gente che rischia la vita? Eppure è necessario che il giocatore della Juve sia positivo affinché il calcio si fermi: è normale tutto ciò? No, non è normale'': è lo sfogo di Romelu Lukaku in una diretta instagram organizzata dalla Puma. ''Ammetto che il calcio mi manca - continua l'attaccante dell'Inter - però adesso l'importante è la salute della gente. Tutto il resto è secondario''. (ANSA).