'Intollerabile attesa Iss su mascherine'

(ANSA) - MILANO, 1 APR - In Lombardia "abbiamo imprenditori che hanno riconvertito le produzioni in 10 giorni, hanno fatto i test e oggi stanno già sfornando 1 milione di mascherine al giorno, che si stanno accatastando nei magazzini perché l'Istituto superiore di Sanità sta attendendo a fare alcune verifiche. Questo è intollerabile". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

"Noi abbiamo una carenza drammatica di mascherine e di dispositivi di protezione individuale, non si riescono a comprare. Abbiamo detto alle imprese lombarde di iniziare a produrle, ma siccome ai cittadini vogliamo dare un messaggio di serietà, abbiamo chiesto al Politecnico di Milano di testarle.

Possiamo mettere il bollino regionale, abbiamo già aziende che ne producono centinaia di migliaia al giorno. Adesso manca l'ultimo passaggio dell'Iss, ma poi ci si mettono settimane mentre noi abbiamo ore di tempo", ha spiegato Gallera. "Se la burocrazia ci aiuta a superare gli ultimi ostacoli, nell'arco di due settimane ci sarà la possibilità per tutti di avere le mascherine", ha concluso. (ANSA)