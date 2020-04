Ammalato da mese casa, accoltella moglie

(ANSA) - MILANO, 1 APR - Un uomo che il 23 marzo era stato fermato dai carabinieri per aver accoltellato la moglie, a casa, è stato arrestato dalla Polizia di Stato su ordinanza di custodia cautelare. L'uomo, un dominicano con precedenti, era da un mese a casa perché ammalato con molti sintomi del Covid e la lite sarebbe sorta proprio intorno alla permanenza obbligata. La donna si trova fuori pericolo nonostante lesioni alla gola, e lui, che era stato trovato positivo in ospedale, è piantonato al San Paolo in attesa del via libera sanitario per andare in carcere. (ANSA)