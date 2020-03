Corso online per accedere Bandi Ue

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Un corso gratuito online sui Bandi europei, hashtag #ioimparodacasa, per poter essere pronti sin da subito ad affrontare una ricaduta economica che il nostro territorio già patisce e fronteggerà ancor di più nei prossimi mesi legata all'emergenza coronavirus. E' l'iniziativa promossa dall'europarlamentare pavese, Angelo Ciocca per il rilancio dell'economia a favore delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie.

Dal 3 aprile, un'ora al giorno nel weekend, professionisti del settore presenteranno, attraverso lezioni tematiche online, i Bandi europei - si legge in una nota - con l'obiettivo di imparare insieme come poter beneficiare delle risorse messe a disposizione dall'Europa per finanziare i nostri progetti. Tutte le informazioni relative al corso saranno disponibili sui canali social e sul sito web (https://www.angelociocca.eu/corsi-bandi-europei/). (ANSA).