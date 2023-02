Torna la rassegna "La Casa del Pensiero"

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 19 FEB - Lo scrittore Simone Perotti, la giornalista Rai Lucia Goracci, la presidente dell'Istituto italiano di Bioetica Luisella Battaglia, l'ex magistrato Gian Carlo Caselli. Sono questi i nomi dei docenti della seconda edizione de "La Casa del Pensiero" progetto ideato dall'attore e regista Pino Petruzzelli, per la necessità di tornare a portare il pensiero al centro delle nostre vite, in collaborazione con l'Università di Genova e il comune di Santa Margherita Ligure.

Una quarantina gli studenti universitari che si sono iscritti ai quattro seminari ognuno dei quali durerà un fine settimana e al temine dei quali ci sara' una condivisione pubblica, la domenica pomeriggio, di ciò che è stato elaborato, negli spazi di Villa Durazzo.

Si parte il 17, 18 e 19 febbraio con lo scrittore marinaio, ideatore del progetto Mediterranea, Simone Perotti che insieme agli studenti affronterà il tema del dialogo tra le culture mediterranee; si proseguirà il 17, 18 e 19 marzo con l'inviata Rai Lucia Goracci che durante il seminario dialogherà sul tema del giornalismo di guerra e della condizione della donna in diversi Paesi.

Il 31 marzo, 1 e 2 aprile sarà la Direttrice dell'IstitutoItaliano di Bioetica Luisella Battaglia a porre domande sul rispetto che si deve all'uomo, all'ambiente e agli animali. Il 28, 29 e 30 aprile si concluderà il Progetto 2023 con il seminario dell'ex magistrato Gian Carlo Caselli che porterà il pensiero sulla lotta alla mafia.

"Santa Margherita Ligure non e' solo bellezza per gli occhi ma anche bellezza per la mente" ha commentato il sindaco Paolo Donadoni ricordando come la cittadina del Tigullio ospiti corsi in vari ambiti anche internazionali per giovani e meno giovani. Casa del Pensiero è un progetto nato dalla sinergia tra Comune di Santa Margherita Ligure, Teatro Ipotesi di Genova, Università di Genova, Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico di Roma, Genova-Liguria Film Commission, Casa Editrice Chiarelettere, Orchestra Paganini e Biblioteca Civica di Santa Margherita Ligure. (ANSA).