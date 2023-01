A Santa Margherita ponte Epifania con mercato e Befana 'marina'

(ANSA) - GENOVA, 04 GEN - Il ponte dell'Epifania, destinato a chiudere le festività natalizie, si preannuncia ricco di iniziative a Santa Margherita Ligure.

Proprio venerdì 6 gennaio non potrà naturalmente mancare l'arrivo della Befana. La simpatica vecchietta, la più attesa dai bambini, sarà protagonista in mattinata, dalle 10:00 alle 12:00, con la "Befana vien dal mare", su iniziativa della locale Pubblica Assistenza Croce Verde, nell'area dell'ingresso del porto cittadino.

Nel pomeriggio, alle ore 15:00, la Befana arriverà anche al Santa Claus Village dei Giardini a mare.

Sempre venerdì, nel corso del pomeriggio, le due mascotte natalizie animeranno le vie della città, per tornare anche il giorno dopo, sabato 7 gennaio.

Sabato, a partire dalle 15:00, torneo di burraco organizzato, a Villa Durazzo, dal Comitato Festa della Primavera.

Per l'intero fine settimana - venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio - si potranno visitare gli spazi espositivi multimediali del Castello cinquecentesco, che raccontano la storia di mare e i fondali di Santa Margherita Ligure, con quadri parlanti, touch screen, proiezioni e reperti archeologici. L'orario di apertura è compreso tra le 14:30 e le 17. Il biglietto d'ingresso è al costo di 3 euro l'intero e 2 euro il ridotto. Accesso gratuito per gli Under 14 e i residenti di Santa Margherita Ligure.Per tutti i dettagli si può consultare il sito www.livesanta.it. Si ricorda inoltre che nella giornata di venerdì 6 gennaio, giorno festivo dell'Epifania, il mercato settimanale in corso Matteotti si svolgerà regolarmente.