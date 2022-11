Santa Margherita si promuove su Sky con la musica dance

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 10 NOV - Andrà in onda martedì 15 novembre alle ore 22:00 su Sky 180 @TvModa la puntata del tour "LIVE IN…" girato a Santa Margherita Ligure il 14 agosto scorso all'anfiteatro Bindi. La musica live suonata dal dj Sonic fa da sottofondo ai 45 minuti di spettacolo e di suggestive immagini registrate per l'occasione in città.

L'evento è stato calendarizzato dal Tavolo di Concertazione sul turismo - a cui partecipano Comune, Gruppo Albergatori e Camera di Commercio - e finanziato con parte dei proventi dell'imposta di soggiorno.

«Un filmato molto bello e suggestivo che consentirà una promozione di Santa Margherita Ligure fuori dai canoni tradizionali abbracciando un pubblico trasversale; ma credo possa essere anche uno strumento per le nostre strutture ricettive o di accoglienza (alberghi, bar, ristoranti): un video da far girare negli schermi del locale come accompagnamento visivo e sonoro» dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni.

Per chiunque volesse vederlo o utilizzarlo, il video sarà disponibile sulla piattaforma YouTube dalle ore 23:00 del 15 novembre 2022 al seguente link: https://youtu.be/parbhbJ1J54 (ANSA).