A Santa Margherita il sole sorge sulle note di Gambetta

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 31 LUG - Il concerto all'alba è stata una scelta vincente. E anche quest'anno Beppe Gambetta, chitarrista e cantautore folk genovese, riproporrà questa suggestiva performance come conclusione dell'8 ª edizione del suo Guitar Summit di Santa Margherita Ligure in programma tra venerdì 5 e domenica 7 agosto. Due serate e, appunto, un'alba. Primo appuntamento venerdì 5 agosto, all'anfiteatro Bindi, a partire dalle 21, quando andrà in scena "Dichiarazioni d'amore", storie di un domatore di note con Beppe Gambetta e Andrea Nicolini, per la regia di Sergio Maifredi, produzione del Teatro Pubblico Ligure. La sera successiva, sempre alle 21 all'anfiteatro Bindi, sarà la volta di "Elastic Blues", con la Paolo Bonfanti Band, mentre domenica, alle 6 del mattino, al Molo Maloncello, di fronte ai giardini a mare, Beppe Gambetta e Paolo Bonfanti si esibiranno nel suggestivo concerto all'alba.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Beppe Gambetta è un chitarrista, cantante, ricercatore e compositore, nato a Genova nel 1955. Virtuoso dello stile acustico, ne ha sviluppato uno in cui radici americane ed europee riescono a parlare insieme, con una sola voce. Vanta numerose esperienze e collaborazioni di grande prestigio, in campo nazionale e internazionale. Nel 2019 è stato insignito dell'incarico onorario di "Ambasciatore di Genova nel Mondo" dal Sindaco Marco Bucci, mentre la sua canzone "Dove Tia O Vento", dedicata a Genova, è stata finalista alle Targhe Tenco 2020, entrando in classifica nelle Folk DJ charts americane. (ANSA).