Torna a Villa Durazzo 'Erba Persa' mostra mercato florovivaismo

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 14 APR - Voli in idrovolante e mostra Erba Persa per la Pasqua di Santa Margherita Ligure. La cittadina del Tigullio ritrova le presenze turistiche che hanno sempre caratterizzato questo periodo: tanti visitatori anche solo per un giorno e tante le seconde case riaperte.

Sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile torna a Villa Durazzo l'Erba Persa, mostra mercato del florovivaismo e dell'artigianato a ingresso libero giunta alla sua 18ª edizione.

Sulla spiaggia di Ghiaia invece l'associazione Voli di Mare, visto che le condizioni meteo lo permettono, propone voli in idrovolante per far provare l'esperienza del volo e ammirare dall'alto le bellezze della costa.

"L' "Erba Persa" è una grande festa primaverile per godere insieme un evento coinvolgente e ricco di contenuti - sottolinea Paolo Donadoni, Sindaco di Santa Margherita Ligure - che raccontino la realtà di Villa Durazzo: un luogo accogliente, florido e suggestivo".

I contenuti sono i vari workshop, eventi, incontri in programma durante la tre giorni con spazio alla manutenzione delle piante ma anche al wedding. L'inaugurazione, con taglio del nastro, è prevista sabato 16 aprile alle 10:30. Gli orari di accesso per il pubblico sono: sabato dalle 10 alle 19, domenica 17 aprile dalle 10 alle 19, lunedì 18 aprile dalle 10 alle 18. L'ingresso è gratuito.

"Si tratta di un evento che in qualche modo ne anticipa un altro, previsto a breve nel territorio ligure, come Euroflora.

Grazie a tutto lo staff di Villa Durazzo che ha seguito la preparazione e l'allestimento" è il commento di Alberto Cappato, amministratore unico della Società Progetto Santa Margherita gestore per conto del comune di Villa Durazzo. (ANSA).