A Santa Margherita nasce la Casa del pensiero

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 04 MAR - In risposta all'irrazionalità della guerra, Santa Margherita Ligure istituisce la "Casa del Pensiero" per crescere nella consapevolezza del proprio essere. Il progetto è stato illustrato dal suo ideatore e direttore artistico, il regista Pino Petruzzelli che, in collaborazione con il Comune e il Teatro Ipotesi, proporrà un fine settimana ogni mese di marzo, aprile, maggio, di incontri, scambi, riflessioni, pensieri tra alcuni selezionati giovani studenti e un mentore: il primo weekend sarà lo scrittore Eraldo Affinati, il secondo il regista Giuseppe Piccioni e l'ultimo il neuroscienziato Giorgio Vallortigara.

"Insieme siederanno a un tavolo con un gruppo di studenti universitari. Si proverà a riflettere su alcuni temi - spiega Petruzzelli - con studenti di provenienze diverse con docenti di ambiti diversi". Al termine della tre giorni, il gruppo di pensatori condividerà le riflessioni emerse durante un incontro pubblico. Sede del progetto è Villa Durazzo. «È bello vedere come Santa Margherita Ligure non sia solo città della "Dolce Vita" ma sempre più epicentro culturale, luogo in cui si può, ragionare sulla contemporaneità sollecitando il pensiero dei giovani», dice il sindaco Paolo Donadoni.

Gli incontri pubblici sono previsti domenica 13 marzo alle 15 con Affinati; domenica 10 aprile alle 16 con Piccioni e domenica 8 maggio alle 16 con Vallortigara.

I partner del Progetto Casa del Pensiero, sono Università di Genova, Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" di Roma, Genova - Liguria Film Commission, Biblioteca Civica di Santa Margherita Ligure, Conservatorio Paganini di Genova e Casa Editrice Chiarelettere. (ANSA).