Quattro anni cantieri Aspi barriere antirumore nodo Genova

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Sono quattro gli anni di lavori previsti nel nodo autostradale di Genova per il ripristino completo dei 30 chilometri di barriere antirumore rimosse da Aspi a seguito di un'inchiesta della Procura. I cantieri inizieranno di notte a giugno. E' il piano illustrato dall'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone oggi pomeriggio in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione del consigliere Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno).

Il progetto pilota di ripristino delle barriere antirumore nella autostrade del nodo genovese partirà a giugno interessando il tratto terminale dell'A7 fino al raccordo con l'A12. I cantieri lavoreranno nelle ore notturne, salvo una tratta del viadotto Torbella in direzione Genova, che avrà attivo un cantiere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 nella seconda e terza settimana di agosto. (ANSA).