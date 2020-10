Consiglio Liguria: Vaccarezza sarà capogruppo Lista Toti

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - "Chiederò che il nuovo capogruppo della Lista Toti in Consiglio regionale sia il consigliere Angelo Vaccarezza perché ritengo che abbia la capacità e l'esperienza per essere il nostro principale protagonista nell'aula dell'assemblea". E' l'obiettivo indicato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via Facebook, dopo la presentazione della nuova Giunta. "Vaccarezza può portare le esigenze di un territorio come Savona, che sarà chiamato nei mesi a venire a scelte importante e nuove elezioni - commenta -, un territorio che ha bisogno di molte risposte".

