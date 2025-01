Nuovo Galliera, Bucci 'gara entro giugno'

"Ieri ho avuto una riunione con il commissario Giuseppe Zampini, mi ha garantito che ora partirà il progetto esecutivo per fare la gara a giugno. Per i ricorsi non c'è nessuna preoccupazione, si va avanti. Ne abbiamo vinti sei, se ce ne sono altri li vinceremo. La città non si ferma". Così il presidente di Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto a margine della posa della prima pietra per il nuovo Gaslini rispondendo alle domande sull'iter per arrivare alla posa della prima pietra anche per il nuovo Galliera.

"Per gli Erzelli non c'è ancora il progetto - ha aggiunto Bucci in merito all'altro ospedale atteso - faremo l'accordo in tre-quattro mesi e il mio obiettivo è averlo entro con giugno con chi vorrà fare il project financing. Webuild ha depositato una proposta, ma non è ancora definitiva. Ora come ora non posso dire che c'è una proposta accettata".



