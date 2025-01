Scoperto laboratorio della droga a Imperia, un arresto

Si è conclusa con l'arresto di un disoccupato 26enne e il sequestro di oltre un etto di cocaina, marijuana, crack e circa 1.500 euro in contanti, un'operazione antidroga della squadra mobile di Imperia, che ha permesso di smantellare una rete di spaccio volta a rifornire giovani tossicodipendenti di Imperia e delle località limitrofe.

L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione, subito dopo la cessione di una dose di polvere bianca a un acquirente proveniente da Santo Stefano al Mare. In seguito a una perquisizione domiciliare i poliziotti hanno trovato oltre 54 grammi di cocaina, 63 grammi di crack e 15,5 di marijuana. Ma non è tutto. Durante la perquisizione gli agenti hanno scoperto un laboratorio per la preparazione, la conservazione, la pesatura e il confezionamento della droga, compresi i solventi chimici necessari per il 'lavaggio' della cocaina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA