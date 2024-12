Vento forte nell'imperiese, vigili del fuoco al lavoro

Oltre dieci interventi sono stati portati a termine durante la notte scorsa dai vigili del fuoco dopo l'ondata di forte vento che si è abbattuta in provincia di Imperia. La maggior parte ha interessato le località dell'entroterra, da Rocchetta Nervina, a Vessalico, Molini di Prelà e Coldirodi. I vigili del fuoco sono intervenuti per l'abbattimento di numerosi alberi, insegne e tegole pericolanti.

Richieste di soccorso sono arrivate dalla costa, come in via Duca degli Abruzzi, a Sanremo, dove i pompieri sono dovuti accorrere per le lamiere di un tetto che sono volate via.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA