Tifosi Genoa ricordano morti sul lavoro con striscione

Un enorme striscione appeso in Gradinata Sud da parte dei tifosi del Genoa ha voluto ricordare le tante vittime sul lavoro degli ultimi giorni, in particolare quanto accaduto al terminal Psa di Voltri dove un portuale della Culmv mercoledì scorso durante il turno di notte ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito.

"Non stiamo zitti davanti a queste disgrazie basta morti sul lavoro" scritto in nero su sfondo bianco mentre in Gradinata Nord è stato esposto un altro striscione "Genova Vive di porto.

Basta morti sul lavoro".



