Oggetti natalizi illegali e lavoratori al nero, multato

Con la comparsa, sugli scaffali dei grandi magazzini dei primi articoli natalizi, la Guardia di finanza ha avviato una serie di controlli volti alla prevenzione e repressione dei fenomeni di contraffazione e inosservanza delle norme sulla sicurezza dei prodotti. Nei giorni scorsi i militari della Gdf di Sarzana nel corso di un'ispezione presso un negozio di prodotti per la casa sito nel comune di Castelnuovo Magra (Spezia) e gestito da un cittadino di nazionalità cinese, hanno individuato e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 20 mila articoli, posti in vendita al pubblico ancorché privi dei necessari requisiti di conformità e di sicurezza previsti dal Codice del Consumo. Gli oggetti sequestrati (tra cui palle natalizie, ghirlande, candele, piccoli alberi di Natale, decorazioni e addobbi vari) sono risultati essere sprovvisti delle informazioni minime ed essenziali identificative dei prodotti, quali la composizione, le caratteristiche e le avvertenze circa il loro utilizzo, tutti elementi da riportare obbligatoriamente in lingua italiana e in modo visibile sulle confezioni e le etichette. Il venditore ispezionato è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per la contestazione della sanzione amministrativa, che varia da un importo minimo di 516,00 euro a un massimo di 25.823,00 euro. Nel corso del controllo i finanzieri hanno altresì individuato, all'interno del punto vendita, tre lavoratori "in nero" e, pertanto, è stata avanzata alla all'Ispettorato Territoriale del Lavoro della Spezia una proposta di sospensione dell'attività imprenditoriale.



