Ubriaca guida contromano, denunciata e patente ritirata

Sono riusciti a farla accostare con non poco sforzo i carabinieri della stazione di Carcare (Savona) quasi bloccandogli la strada. Lei, una 47enne residente in Val Bormida, ha percorso la SP 29 tra Rocchetta di Cairo e Carcare sbandando vistosamente e procedendo contromano per lunghi tratti, mettendo a grave rischio l'incolumità di chi avesse la sfortuna d'incrociarla alla guida.

È stato proprio un automobilista, a malapena riuscito a evitare la collisione frontale con l'auto condotta dalla donna, a dare l'allarme. L'uomo ha fatto inversione di marcia chiamando il numero unico di emergenza e si è messo a seguire l'auto a debita distanza di sicurezza aggiornando al telefono i carabinieri in tempo reale sul percorso della vettura.

Dopo pochi minuti la donna è stata intercettata e fatta accostare a fatica a Carcare da una pattuglia dei carabinieri.

Sottoposta alla prova dell'etilometro è risultata avere un tasso alcolemico quasi sei volte superiore al limite consentito dalla legge per la guida. La patente pertanto è stata immediatamente ritirata e la conducente denunciata in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria.

La vettura su cui viaggiava non è stata sequestrata poiché di proprietà di un'altra persona, sebbene in questi casi sia prevista la confisca del veicolo di proprietà del conducente, ovvero un provvedimento che ne aliena la proprietà in via definitiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA