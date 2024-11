Picchia moglie e cane, marito in tso

Picchia la moglie, il cane e finisce con i carabinieri al San Martino di Genova per un trattamento sanitario obbligatorio. Tutto è iniziato ieri sera in un appartamento di Recco dove un italiano di 60 anni ha iniziato a picchiare la moglie e prendere a calci il cane. Le urla della donna hanno allarmato i vicini che subito hanno chiamato i carabinieri. La donna di 52 anni è stata ricoverata al pronto soccorso di Lavagna per ematomi ed ecchimosi mentre il marito è stato ricoverato al San Martino con un Tso eseguito dai carabinieri di Recco.



