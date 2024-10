Schlein arriva al Politeama,'forza Andrea, forza Liguria'

"Forza Andrea, Forza Liguria" ha scandito Elly Schlein entrando al Teatro Politeama a Genova per il comizio di chiusura della campagna elettorale per Andrea Orlando. La sala che contiene 1200 persone è stracolma, molti i cittadini rimasti fuori dal teatro. La segretaria del Pd è stata accolta da un lungo applauso. Con lei gli altri componenti della coalizione: Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Andrea Orlando, Bonetti per Azione perché Calenda è collegato in streaming, Enzo Maraio. Schlein ha poi posato per le foto di rito prima di sedersi accanto a Giuseppe Conte con gli altri componenti della coalizione in platea vicino al pubblico



