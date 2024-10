Corteo pro Gaza a Savona, in 300 per il cessate il fuoco

Alcune centinaia di persone hanno dato vita oggi nel centro di Savona a un corteo per chiedere un cessate il fuoco permanente a Gaza. I manifestanti si sono radunati in piazza Sisto IV, davanti al municipio, e hanno poi sfilato per le vie principali del centro inclusa piazza Pertini, luogo in cui l'Officina della Pace già dal mattino ha promosso una giornata di digiuno volto a ribadire il dissenso a tutte le guerre.

"La situazione nella striscia di Gaza - dicono gli organizzatori - dopo un anno di assedio totale da parte dell'esercito israeliano e bombardamenti costanti, ha raggiunto un livello di barbarie umana mai visto nell'attuale secolo: più di 40.000 morti; 100.000 feriti; 2 milioni di persone costrette a vivere in tende senza un rifugio sicuro; centinaia di migliaia di bambini che non sanno più cosa significhi giocare o andare a scuola".

"Ed è importante - aggiungono - ribadire la corresponsabilità dell'Occidente, Italia compresa, dal momento che tutti gli attacchi operati dallo stato di Israele negli ultimi dodici mesi sono avvenuti nella più totale impunità e non è stata intrapresa nessuna azione di boicottaggio politico-diplomatico. Noi cittadini non possiamo e non vogliamo rimanere indifferenti di fronte a questa carneficina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA