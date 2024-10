Aci-Istat, 7.530 incidenti stradali in Liguria nel 2023

Sono stati 7.530 gli incidenti stradali in Liguria nel 2023, hanno provocato 55 morti e 9.194 feriti posizionando la viabilità ligure all'undicesimo posto nella classifica delle Regioni italiane più pericolose per i guidatori. La Liguria è dietro a Regioni come il Molise, la più sicura a livello nazionale con 476 incidenti stradali totali, la Basilicata con 968, l'Umbria con 2.280, la Calabria con 2.840, l'Abruzzo con 2.974, il Trentino Alto Adige con 3.055, il Friuli Venezia Giulia con 3.187, la Sardegna con 3.391 e le Marche con 4.956. Sono i dati emersi da una rilevazione curata dall'Istat insieme all'Aci, che mette in evidenza come siano stati 1.075 i pedoni investiti in Liguria l'anno scorso.

Gli incidenti stradali in Liguria sono in calo rispetto al 2022 quando furono 7.863 con 57 morti e 9.613 feriti. Nel 2023 la categoria stradale più pericolosa in Liguria è quella delle strade urbane con 6.270 incidenti, l'83% del totale, seguita da autostrade e raccordi con 567 incidenti, il 7,5% del totale, dalle strade statali con 348 incidenti, le strade provinciali con 199 e le strade comunali extraurbane con 146.

Per quanto riguarda le strade urbane ed extraurbane 865 incidenti si sono verificati agli incroci, 229 in rotatorie, 599 in intersezioni segnalate, 408 in intersezioni segnalate con semaforo o vigile, 60 in intersezioni non segnalate e uno presso un passaggio a livello ferroviario.

A guidare la classifica delle province liguri più pericolose dal punto di vista degli incidenti stradali nel c'è Genova con 4.595 incidenti, 21 morti e 5.482 feriti, seguita da Savona con 1.259 incidenti, 14 morti e 1.598 feriti, Imperia con 986 incidenti, 13 morti e 1.216 feriti, La Spezia con 690 incidenti, 7 morti e 898 feriti.



