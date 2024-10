A Palazzo Ducale le celebrazioni di Genova e Colombo

A 532 anni dall'impresa di Cristoforo Colombo, Genova ha celebrato oggi il Columbus Day con la cerimonia istituzionale ospitata a Palazzo Ducale. "Ricordare la figura di Cristoforo Colombo significa celebrare la storia di una Genova capace di guardare oltre i propri confini, di esplorare nuovi orizzonti e di essere protagonista nel mondo", ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci. "Cristoforo Colombo non fu solo un navigatore, ma un visionario, capace di superare gli ostacoli e i pregiudizi del suo tempo, dimostrando che i limiti sono fatti per essere superati", ha sottolineato Edoardo Rixi, il vice ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture.

Sono quindi stati conferiti i Premi Colombiani alla professoressa Gabriella Airaldi e alla ginnasta genovese Alice D'Amato "per celebrare gli incredibili successi conseguiti, coronati dalla vittoria della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, che tanto hanno reso orgogliosa la città di Genova". La Medaglia Città di Genova è stata conferita all'architetto Alberto Ponis, e consegnata dal sindaco di Genova, "per l'inestimabile valore del suo contributo culturale, per il brillante impiego del suo genio nell'edificare opere architettoniche che hanno incantato e ispirato nel corso degli ultimi sessant'anni". Infine, il sindaco di Genova, insieme al coordinatore degli Ambasciatori di Genova nel Mondo-AGW Giuseppe Franceschelli, ha nominato sette nuovi Ambasciatori di Genova nel Mondo: tra questi Gianluca Grondona, chief hr, organization & systems officer del gruppo Webuild e Flavio Siniscalchi, capo del Dipartimento per lo Sport, membro del Comitato Strategico per l'organizzazione di "The Ocean Race, Genova The Grand Finale 2022-23" e tra i soci fondatori del Centro di consulenze e analisi strategiche marittime "Giuseppe Bono".

L'evento si è concluso con la presentazione degli equipaggi di Genova, Amalfi, Pisa e Venezia che domani, nello specchio acqueo del canale di calma di Pra', si sfideranno nella tradizionale Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA