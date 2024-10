Atc, Cgil e Cobas "troppi guasti, parco autobus collassato"

"La situazione di ATC rotola giorno dopo giorno verso un abisso senza fondo. Dopo la carenza di autisti e una gara disastrosa per il sub affido, che tanti disservizi ha causato e sta causando, anche il parco mezzi è collassato". Lo scrivono in una nota le segreterie provinciali di Filt Cgil e Cobas della Spezia denunciando la "disorganizzazione totale del reparto manutenzione, contro la quale nulla possono fare le capacità e la buona volontà del personale". I sindacati puntano il dito sulla manutenzione dei mezzi che viene svolta in altre città - Livorno, Mantova e Brescia - "obbligando i mezzi a lunghi fermi".

Cgil e Cobas parlano di "autisti costretti a viaggiare con vetture stravecchie, autobus che si fermano durante il tragitto, mezzi che mancano e corse che saltano. Il massimo lo stiamo toccando con l'ultima fornitura di bus di questa estate. Dopo essersi accorti che non passano sotto i ponti, ovviamente dopo l'entrata in servizio, sono quasi tutti fermi per problematiche varie. La sicurezza degli autisti e degli utenti è diventata un optional. In piena allerta rossa alcuni autobus avevano i tergicristalli che non funzionavano".

Si chiedono risposte a Pierluigi Peracchini nel doppio ruolo di sindaco della Spezia e presidente della Provincia. "L'aspetto più preoccupante di tutta questa vicenda è il silenzio assordante del Comune della Spezia in qualità di azionista di maggioranza e della Provincia in qualità di ente regolatore del trasporto pubblico. Pochi comunicati stampa tesi a minimizzare la reale situazione; come se le denunce degli autisti in merito al grave peggioramento delle condizioni di lavoro e degli utenti costretti a subire continui disservizi, fossero fantasie. Mai, e ripetiamo mai, l'azienda si è ritrovata in questa situazione".





