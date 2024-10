Operaio morto a Genova, Comune pagherà esequie

Sarà il Comune di Genova a farsi carico delle spese del servizio funebre di Marco Ricci, l'operaio edile di 39 anni precipitato per oltre 10 metri, giovedì scorso, all'interno della ludoteca del parco del Memoriale del Ponte Morandi.

Il funerale sarà operato dalla società partecipata del Comune di Genova Asef specializzata in servizi e onoranze funebri. Le esequie, su indicazione della famiglia, si terranno nella parrocchia di San Paolo, a Sansepolcro di Arezzo, dove l'uomo risiedeva. Successivamente il feretro sarà trasferito nel cimitero di Flaminio, a Roma, per la tumulazione. La data del trasporto funebre è da stabilire ed è correlata all'attività dell'Autorità giudiziaria, che ha disposto l'esame autoptico, e al successivo rilascio della salma.



