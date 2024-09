Il 15% dei residenti a Imperia è di origine straniera

Il 15% dei residenti nel Comune di Imperia a fine 2023 è di origine straniera. É il dato emerso nel palazzo civico di Imperia a margine della cerimonia di giuramento per ventidue nuovi cittadini italiani provenienti da Albania, Ecuador, Filippine, Grecia, Marocco, Moldova, Tunisia, Turchia, Perù e Romania.

La cerimonia di giuramento è un'iniziativa istituita l'anno scorso dal sindaco Claudio Scajola per dare maggiore rilievo all'acquisizione della cittadinanza con gli aventi diritto che giurano fedeltà alla Costituzione e a ciascuno viene simbolicamente consegnata in omaggio una pubblicazione che racconta la storia di Imperia.

Tra le comunità straniere più presenti a Imperia ci sono in ordine quelle originarie da Turchia, Albania, Tunisia, Perù, Romania, Marocco, Nigeria, Bangladesh, Pakistan, Filippine, Ucraina, Germania, Cina, Ecuador e Francia.

Sono state 305 le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana a Imperia nel 2023.

"Nella nostra città il processo di integrazione ha dimostrato di funzionare in questi anni - commenta il sindaco Scajola -. Lo si vede visitando le nostre scuole, dove bambini italiani e stranieri studiano e crescono insieme, senza percepire tra di loro alcune differenza. Se Imperia sta crescendo è anche grazie al contributo delle numerose comunità straniere presenti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA