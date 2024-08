Bar chiuso 7 giorni dopo rissa con bottiglie e mazza da baseball

La Questura di Savona ha sospeso per sette giorni la licenza di un locale della città teatro ad inizio agosto di una rissa tra due gruppi di giovani. Un provvedimento emanato nell'ambito dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nell'ottica del rafforzamento dei dispositivi di controllo del territorio disposti dal Questore di Savona, destinati a garantire un'estate sicura a Savona e nelle località della riviera Ai primi di agosto due gruppi di giovani si affrontarono lanciandosi bottiglie di vetro e utilizzando anche una mazza da baseball, inoltre furono esplosi in aria da una pistola a salve alcuni colpi.

A chiamare le volanti, che con il loro intervento tempestivo evitarono che la situazione degenerasse riportando la calma, fu un cliente del Bar e non il titolare.



