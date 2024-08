Faceva il fisioterapista senza alcun titolo, denunciato

La guardia di finanza di Genova ha denunciato un uomo di 54 anni che si spacciava per fisioterapista senza averne i titoli. Le fiamme gialle hanno sequestrato tutta l'attrezzatura del suo studio medico e 17 mila euro in contanti. L'uomo, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura, effettuava manipolazioni sui pazienti ma anche trattamenti terapeutici riabilitativi anche usando apparecchi elettromedicali. Gli inquirenti hanno scoperto che l'uomo svolgeva attività di fisioterapia e massofisioterapista avendo seguito solo un corso di massoterapia presso un istituto privato tra il 1994 e il 1995, al termine del quale gli è stato rilasciato un semplice attestato di frequenza. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati nove macchinari per uso fisioterapico, oltre 20 strumenti medici (tra cui bisturi, otoscopi, stetoscopi, oftalmoscopi), e 17 mila euro. Il finto fisioterapista ha ammesso le accuse durante l'interrogatorio.





