Festival Balletto di Nervi, è giallo sulla direzione artistica

Il difficile iter per il ritorno del "Festival del Balletto di Nervi" si è arricchito nei giorni scorsi di una nuova puntata: la pubblicazione sul sito del Carlo Felice di un bando per la 'manifestazione d'interesse' relativa alla nomina di un responsabile artistico per l'edizione 2025. Da molto tempo, ormai, il mondo della danza e non solo auspica il ritorno al vero Festival del Balletto di Nervi. La manifestazione proposta in questi anni dal Carlo Felice (Nervi Music Ballet Festival) propone la danza e altre forme di spettacolo e non ha le caratteristiche che deve avere un vero Festival ballettistico: novità, prime assolute, incontri di grandi coreografi. Tutti aspetti che il vecchio Festival voluto e per anni diretto da Mario Porcile prevedeva come l'arrivo del Bolshoi, Bejart, la scoperta di grandi artisti allora giovanissimi come Fracci o Nureiev. Da circa due anni il Comune annuncia che l'edizione del 2025 sarà quella della svolta e il sindaco Marco Bucci in più di un'occasione ha citato come direttore artistico il ballerino genovese Jacopo Bellussi attualmente impegnato nell'Hamburg Ballet tanto che mesi fa fu presentato l'attuale cartellone con un collegamento online con Bellussi per chiedergli qualche anticipazione. Poi, però, in Consiglio Comunale una interpellanza urgente ai primi di luglio ha fatto saltare i piani. E' possibile nominare un direttore artistico "motu proprio"? Non è necessaria una regolare procedura con bando, manifestazione d'interesse, candidatura? Alle richieste ha risposto il vicesindaco Picciocchi che ha assicurato che si sarebbero seguite le procedure regolari. Il 16 luglio dunque sul sito del Carlo Felice è apparso l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico di responsabile artistico del Festival internazionale del Balletto di Nervi 2025. Le domande debbono essere presentate entro il 25 agosto, un tempo limitato considerando che agli interessati si chiede di elaborare un programma che preveda da nove a quindici serate, predisponendo il bilancio preventivo di spesa da allegare alla proposta. Non è indicato il budget su cui poter elaborare la programmazione, né sono forniti dati tecnici. I requisiti riguardano una comprovata esperienza nel settore, la notorietà acquisita e la capacità di contatti internazionali. Cachet 70 mila euro al lordo delle ritenute previdenziali. Trattandosi di una manifestazione d'interesse, la partecipazione non è vincolante circa l'esito finale tanto che "il sovrintendente potrà esaminare ulteriori candidature qualora quelle ricevute fossero a suo insindacabile giudizio, ritenute insufficienti".



