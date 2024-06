Migliaia di persone per il Liguria Pride 2024

Migliaia e migliaia in corteo stasera per il Liguria Pride 2024 che ha animato le vie di Genova per manifestare l'orgoglio Lgbtqi+. Il corteo conclude la settimana di eventi organizzato per il Liguria Pride che quest'anno ha visto come tema centrale la 'furia queer': "Siamo furiose e furiosi - spiegano gli organizzatori - perché a livello nazionale continua l'attacco ai giovani non binary e trans e alle loro famiglie".

In corteo donne, bambini, anziani, single, mamme, uno spaccato della società per ribadire che il diritto ad amare è di tutti, di ogni sesso e di ogni persona che non si riconosce nei canoni imposti dalla società, una manifestazione contro l'omofobia, "per la libertà di amare".

"Il Pride - spiegano gli organizzatori - è storicamente il luogo della libera espressione dei corpi. C'è bisogno di visibilità, c'è bisogno di corpi nello spazio pubblico e di agitazione, per risvegliare le persone e non solo quelle della comunità Lgbt+ a farsi protagoniste nella resistenza contro l'oscurantismo di un paese che sta diventando sempre più illiberale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA