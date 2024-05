Il Tar annulla il decreto di ridimensionamento del Parco di Portofino

Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso dell'Associazione Amici del Monte di Portofino e della onlus Verdi, ambiente e società, con cui si chiedeva di annullare il decreto ministeriale dell'ottobre 2023 che aveva ridimensionato la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino, riducendone l'area al territorio di appena tre Comuni (Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure). Lo rende noto l'avv. Daniele Granara, difensore e presidente dell'Associazione internazionale Amici del Monte di Portofino e della onlus Verdi Ambiente e Società.

Il decreto ministeriale di ridimensionamento del Parco era stato emanato nell'ottobre 2023, a modifica del decreto costitutivo del Parco Nazionale di Portofino nato a 11 comuni nel 2021. L'allora ministro Cingolani aveva dato vita al Parco Nazionale di Portofino - a seguito di un ricorso alla magistratura degli ambientalisti che ne sollecitavano la promulgazione dopo l'approvazione in Parlamento - seguendo le indicazioni di Ispra che aveva tracciato i perimetri comprendendo non solo i tre comuni del parco regionale (Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure) ma anche quelli limitrofi Recco, Avegno, Tribogna, Cicagna, Rapallo, Coreglia Ligure, Zoagli e Chiavari. Su intervento di Regione Liguria e su alcuni comuni contrari, nel 2023 l'attuale ministro Pichetto Fratin aveva riperimetrato il parco facendolo combaciare sul territorio attuale.

"Si auspica una pronta e tempestiva redazione della perimetrazione definitiva - scrive in una nota il professor Granara -, affinché, dopo oltre 7 anni dalla sua previsione a livello legislativo, il Parco Nazionale di Portofino possa concretamente essere istituito".

"Il Tar della Liguria conferma quanto abbiamo sostenuto per più di due anni: Toti e la sua maggioranza hanno compiuto una forzatura delle regole per realizzare a Portofino il Parco Nazionale più piccolo d'Italia, con un perimetro a tre Comuni contro gli undici che ne avevano fatto richiesta. Una scelta anacronistica che rischiava di compromettere le opportunità di sviluppo di un vasto territorio per salvaguardare i voti di pochi cacciatori". Questo il commento dei consiglieri regionali della Lista Sansa, Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi alla sentenza del Tar.

"Ora si colga l'esito della sentenza - continuano - per dare gambe a un vero Parco Nazionale che possa rappresentare un'opportunità unica per un futuro sostenibile e attento a creare nuovo lavoro e turismo, proteggendo l'ambiente". Questo il commento dei consiglieri regionali della Lista Sansa, Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi alla sentenza del Tar della Liguria che, accogliendo il ricorso presentato dalle associazioni Amici del Monte di Portofino e Verdi Ambiente e Società, ha bocciato il perimetro del Parco a tre Comuni, facendo tornare in vigore la perimetrazione provvisoria a undici Comuni varata dall'Ispra nel 2021.

"Anche su questa vicenda possiamo dire 'lo avevamo detto' - sottolinea Sansa -. Le forzature politiche che Toti ha imposto in Liguria in questi anni si stanno dimostrando tutte illegittime. Anche da questa sentenza si capisce che il governo Toti è giunto al capolinea. Non riesce a gestire nulla. Siamo di fronte ad un sistema politico e di potere che dopo quasi 9 anni sta crollando tutto assieme"

