Medici Gaslini e Vigili del fuoco salvano piccola di 1 mese

È stata l'azione tempestiva e combinata dei professionisti di neonatologia di Parma, degli Elicotterista dei vigili del fuoco e dei medici del Centro Ecmo del Gaslini, una terapia che consente di sostituire la funzione dei polmoni e del cuore, garantendo la normale ossigenazione del sangue, con una sopravvivenza superiore al 90%, a salvare la piccola Carlotta nata il 4 aprile dopo un parto complicato presso l'ospedale di Parma, in seguito al quale aveva sviluppato una gravissima insufficienza respiratoria. La piccola, nonostante le terapie convenzionali aveva un rischio di mortalità superiore all'80% e per questo è stata trasportata a Genova. "Il nostro team di trasporto Ecmo è stato in grado di partire nell'arco di un'ora - ha spiegato Andrea Moscatelli, direttore del Dipartimento Emergenza e Terapia Intensiva del Gaslini - e in queste situazioni il fattore tempo è fondamentale" Un elicottero AW139 dei Vigili del Fuoco, infatti, ha imbarcato sull'elisuperficie dell'ospedale Gaslini un'equipe composta da due anestesisti rianimatori, un'infermiera e un tecnico perfusionista, con tutto il materiale necessario per poter avviare il supporto Ecmo presso l'ospedale di Parma.

"Siamo riusciti a garantire un trasporto in sicurezza - ha sottolineato Roberto Borghi, responsabile del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Genova - nonostante il volo notturno e la possibilità di imbarcare tutte le apparecchiature, garantendone il perfetto funzionamento in volo presenti difficoltà tecniche notevoli". La bimba è già stata dimessa in perfette condizioni di salute.



