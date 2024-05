Crociere, Msc segna record in Sardegna con 172.000 passeggeri

Il 2024 segnerà il record di passeggeri per Msc in Sardegna: 172.000 di cui 115 mila a Cagliari e 57.000 a Olbia. La compagnia posizionerà sull'isola tre navi - Msc Lirica, Msc Musica e Msc Orchestra che effettueranno complessivamente 67 toccate: 46 a Cagliari durante la stagione estiva e quella invernale e 21 a Olbia nella sola stagione estiva. "Numeri così elevati testimoniano la strategicità e la crescente importanza turistico-culturale della Sardegna anche per il settore crocieristico - commenta Leonardo Massa, vice presidente Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc - L'Isola è da sempre una delle destinazioni più apprezzate dai nostri passeggeri, soprattutto nel periodo estivo. Nel 2024 prevediamo a Cagliari scali tutto l'anno, puntando fortemente anche sul turismo destagionalizzato". La stagione estiva inizierà ufficialmente il 19 maggio con la prima toccata di Msc Musica nel porto di Cagliari dove farà tappa ogni domenica con circa tremila passeggeri a bordo. "Per il Sistema dei porti sardi il 2024 si appresta a diventare un anno di record assoluto" commenta Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna.



