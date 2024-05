Un palco sul mare, a Sestri Levante riparte il Festival Andersen

Torna a Sestri Levante il Festival Andersen. La XXVII edizione si aprirà il 6 giugno per chiudersi il 9 giugno. La manifestazione, presentata in Regione Liguria, avrà quale madrina d'eccezione l'attrice Claudia Gerini e si articolerà come di consueto in spettacoli teatrali, concerti, performance di danza e circo, incontri, percorsi esperienziali, laboratori creativi. Clou immancabile, naturalmente, la cerimonia del 57^ Premio Andersen-Baia delle Favole. Il Festival, nato nel 1998 come complemento spettacolare del Premio letterario dedicato a fiabe inedite, che il Comune di Sestri Levante, 57 anni fa, intitolò allo scrittore che dedicò i suoi racconti generazioni di bambine e bambini, dal 2022 è ammesso al finanziamento del ministero della Cultura come festival multidisciplinare e questo passaggio ha consolidato la sua vocazione ad una programmazione culturale trasversale e adatta a tutte le fasce di età. Un suggestivo palco palafitta, che ospiterà numerosi appuntamenti, sarà installato nella baia, a pochi metri dalla spiaggia dove si troverà il pubblico. Il festival si inaugura il 6 giugno, con il corteo di un migliaio di bambini che sfileranno per le vie del centro, arrivando fino alla piazza del Comune, dove il sindaco consegnerà loro le chiavi della città. L'evento sarà accompagnato dalla musica con la compositrice-pianista Oliva Belli e la violinista Laura Masotto mentre alla cantante Mirna Kassis sarà affidato il compito di ricordare Puccini nel centenario della morte. Il 7 giugno sarà ospite Vincenzo Schettini, fisico, musicista e prof-influencer che da anni insegna fisica nelle scuole superiori e contemporaneamente la divulga online sul suo canale "La fisica che ci piace. Tra gli appuntamenti con il teatro lettura scenica in anteprima nazionale l'8 giugno di "Cuore puro", favola nera per camorra e pallone, drammaturgia di Mario Gelardi e di Roberto Saviano tratta da uno degli ultimi romanzi dello stesso Saviano. Sabato 8 giugno sarà la giornata dedicata alla cerimonia di consegna del "Premio Andersen - Baia delle favole". La giuria è presieduta dalla scrittrice Sarah Savioli, mentre testimonial di questa edizione sarà l'attrice Fanny Cadeo. Lo stesso giorno il palco montato nelle acque della Baia del Silenzio, ospiterà l'arbitro internazionale Pierluigi Collina, intervistato da Alessandro Alciato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA