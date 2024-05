Comincia al top il meeting di Savona di atletica leggera. Zaynab Dosso ha stabilito il record italiano dei 100 metri, correndo in 11.12 (+1.4) in batteria.

L'azzurra, sotto una pioggia battente, ha migliorato di due centesimi il primato che deteneva insieme a Manuela Levorato.

Nelle batterie maschili 10.18 per Lorenzo Patta (+1.8).



