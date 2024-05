La Liguria ancora regina delle Bandiere Blu, sono 34

Sono 34 le Bandiere Blu assegnate dalla Fee (Foundation for environmental education) ad altrettanti comuni per il 2024 alla Liguria. Dato che permette alla regione di confermarsi al primo posto in Italia. Un risultato in linea con quello dello scorso anno. A fronte di due nuovi ingressi, quelli dei comuni di Recco e Borgio Verezzi, si segnalano infatti due uscite, Ameglia e Taggia. Sedici invece gli approdi turistici premiati e ben 67 le spiagge riconosciute con il prestigioso premio della Bandiera Blu "Anche quest'anno la Liguria ottiene la prima posizione nella classifica delle Bandiere Blu in Italia, un risultato di cui non possiamo che essere orgogliosi - ha commentato il presidente ad interim della Regione Liguria Piana .- Le nostre località balneari sono sempre più attrezzate, efficienti e sostenibili, il tutto a vantaggio dell'attrattività del nostro territorio e del benessere di tutti i liguri. Un grazie a tutte le realtà, dai Comuni al comparto turistico e balneare, che hanno lavorato e continuano a lavorare per costruire questa grande qualità, un fiore all'occhiello per la nostra Regione". Soddisfazione anche da parte dell'assessore regionale al Turismo Sartori. "Ci confermiamo per il quindicesimo anno consecutivo come la regione che ha il mare più bello d'Italia con maggior numero di Bandiere Blu. Voglio ringraziare i nostri imprenditori balneari perché ricevere questo riconoscimento non significa avere semplicemente il mare pulito ma anche che le nostre località, le nostre spiagge e i nostri porti turistici sono i migliori a livello di attrezzature e accoglienza. A tal proposito annuncio che anche quest'anno realizzeremo, in collaborazione con Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, Inail direzione regionale Liguria e Associazione italiana sclerosi multipla, la Guida Mare Accessibile: un vademecum utile per individuare gli stabilimenti balneari e le spiagge libere dove è garantita l'accessibilità alla battigia e al mare alle persone disabili". A fare la parte del leone tra le province è Savona con 15 comuni insigniti della Bandiera Blu, seguono Genova con 8, Imperia con 7 e chiude la provincia della Spezia con 4 comuni premiati.



