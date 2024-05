Dal 24 maggio Genova capitale dello sport giovanile salesiano

Prima edizione post Covid per i Giochi internazionali della gioventù salesiana, giunti al trentaduesimo appuntamento, che si terranno a Genova dal 25 al 29 maggio. 800 i ragazzi partecipanti e provenienti da undici nazioni. I giovani si sfideranno in tre discipline: pallavolo, basket e calcio a 5 per un'esperienza che ha come caposaldo l'amicizia e i valori della gioventù salesiana.

"Non è un'esperienza soltanto di sport, ma è un'esperienza di crescita integrale dei ragazzi perché davvero attraverso la condivisione, lo scambio culturale e di tradizioni diverse. Staranno insieme per per quattro giorni ovviamente nel solco e nello stile di Don Bosco" ha spiegato Ciro Bisogno presidente nazionale Pgs.

Inseriti nell'ambito di Genova 2024 capitale europea dello sport i giochi internazionali della gioventù salesiana coinvolgeranno tutta Genova. Le gare di pallavolo si disputeranno al PalaDiamante, PalaMaragliano, PalaCrocera, Palacus e PalaManessero mentre il PalaDonBosco sarà il quartier generale del basket e del calcio a 5 che vedrà i ragazzi impegnati al centro sportivo San Biagio. In totale saranno coinvolti 16 campi distribuiti in 9 impianti sportivi mentre le strutture ricettive interessate saranno 10.

"Un evento che mette in risalto lo sport dal punto di vista aggregativo, sociale e agonistico-ha sottolineato l'assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi-. Numeri importanti anche per valorizzare il nostro territorio e coinvolgerà le nostre infrastrutture sportive nelle singole discipline. Sarà una una città vestita a festa, di sport dove si percepirà questa atmosfera positiva ed energizzante che lo sport ci regala sempre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA