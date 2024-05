Fincantieri, Folgiero 'dobbiamo guardare alla tecnologia'

"Come Fincantieri abbiamo il privilegio di aver raccolto un'eredità molto stratificata negli anni. Le radici profonde danno sostanza e distintività, diventano fondamentali solo se si evolve, sempre avendo i piedi ben piantati nella propria storia". Lo ha detto l'ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero oggi al festival Deportibus alla Spezia.

"Per traguardare questa storia almeno a 10 anni bisogna guardare alla tecnologia - ha detto Folgiero -. Il 5% della cantieristica rimasta in Europa è quella ad alta complessità. Il futuro della cantieristica è quello di essere un integratore di sistemi. Più se ne integrano più si riesce a creare lavoro sul territorio, e noi come Fincantieri ci stiamo muovendo proprio in questa direzione".

Per quanto riguarda l'underwater "lo shipbuilding è un'industria strategica, dobbiamo valorizzarla ancora di più.

Avendo chiaro in mente qual è la nostra distintività. Proprio due giorni fa abbiamo chiuso un accordo per acquisire da Leonardo Wass, storica azienda italiana che ci permetterà di rafforzarci ulteriormente nella subacquea. Di fronte all'attuale scenario geopolitico è fondamentale poter difendere le infrastrutture critiche - ha sottolineato -. In questo senso, il Polo Nazionale della dimensione subacquea ha il ruolo di accelerare lo sviluppo delle soluzioni per la subacquea, in un'ottica duale. L'industria della subacquea vale a livello globale 400 miliardi di euro, di cui 100 solo di difesa. Ma in questi 400 miliardi c'è anche il mercato dell'energia, delle tlc, dell'acquacultura. Fincantieri investe nella difesa, per essere un partner tecnologico della Marina Militare e per studiare prodotti utili anche alle adiacenze e quindi per creare una filiera di pmi in un dominio strategico come l'underwater.

Fincantieri vuole e può essere un leader globale in ambito subacqueo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA