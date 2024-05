Calcio: Lo Spezia ribalta il Venezia e centra la salvezza

Lo Spezia centra la salvezza all'ultima giornata in una serata di grandi emozioni allo stadio Picco. Gli aquilotti ribaltano la corazzata Venezia, in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Idzes (18'), grazie a tre minuti di grande pressione coronata dai gol di Pio Esposito (57') e Reca (61'). Prima la squadra di D'Angelo si era lanciata in avanti generosamente, mancando però alcune occasioni importanti. Dopo 7 minuti di recupero il triplice fischio che libera la gioia dei tifosi, che si riversano in campo a festeggiare. Con la salvezza matematica il contratto del tecnico Luca D'Angelo si rinnova per un'altra stagione. "Oggi mi godo questa salvezza e una tifoseria che finalmente può gioire. Poi ci siederemo con la società per valutare le nostre reciproche idee", dice il tecnico alla fine della partita in sala stampa.





